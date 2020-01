Classifica Eurolega basket 2020: Olimpia Milano in zona play-off dopo la vittoria sullo Zenit

Si è concluso il girone dell’Eurolega 2020, la massima competizione europea di basket. Si sono disputate le prime diciassette partite dell’infinito torneo continentale e siamo dunque arrivati al giro di boa di una manifestazione estenuante, logorante e appassionante visto l’elevato livello tecnico che garantisce ogni settimana. Le prime otto classificate della regular season si qualificheranno ai playoff, la fase a eliminazione diretta che spedirà poi quattro formazioni alla Final Four dove verrà assegnato il titolo. La corsa per un posto al sole è ufficialmente partita, ci sono tante squadre in lotta per accedere alla post-season e l’Olimpia Milano ha tutte le carte in regola per puntare in alto dopo aver fallito l’obiettivo nelle ultime stagioni.

I ragazzi di Ettore Messina sono reduci dalla soffertissima vittoria contro il fanalino di coda Zenit San Pietroburgo, la compagine russa ha fatto tremare il pubblico del Mediolanum Forum ma i meneghini sono riusciti a stringere i denti e a conquistare un successo pesantissimo che vale il settimo posto in classifica a metà stagione. L’Armani può vantare un record positivo di 9 vittorie e 8 sconfitte, ha avuto un periodo di flessione nelle ultime settimane dopo una partenza a razzo che l’ha vista anche in testa alla graduatoria ma può tranquillamente ambire ai playoff vista anche la qualità della rosa a disposizione.

I meneghini sono in scia al Panathinaikos (10 successi) e hanno un minimo margine nei confronti di quattro compagini ferme a otto vittorie (Stella Rossa, Khimki Mosca, Valencia, Lione-Villeurbanne) mentre CSKA Mosca (11) e Maccabi Tel Aviv (11) sembrano più lontane per non parlare di Anadolu Efes (14), Real Madrid (14) e Barcellona (13) che ormai hanno preso il largo. Di seguito la classifica dell’Eurolega 2020 di basket al termine del girone d’andata (dopo 17 partite).

CLASSIFICA EUROLEGA BASKET 2020:

1. Anadolu Efes 14 vittorie

2. Real Madrid 14 vittorie

3. Barcellona 13 vittorie

4. Maccabi Tel Aviv 11 vittorie

5. CSKA Mosca 11 vittorie

6. Panathinaikos 10 vittorie

7. Olimpia Milano 9 vittorie

8. Stella Rossa 8 vvittorie

9. Khimki Mosca 8 vittorie

10. Valencia 8 vittorie

11. Lione-Villeurbanne 8 vittorie

12. Baskonia 7 vittorie

13. Olympiakos 6 vittorie

14. Fenerbahce 6 vittorie

15. Bayern Monaco 6 vittorie

16. Zalgiris Kaunas 5 vittorie

17. Alba Berlino 5 vittorie

18. Zenit San Pietroburgo 4 vittorie

