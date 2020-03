Classifica marcatori punti NBA: la top 10 dei miti immortali. Abdul-Jabbar in testa, ma LeBron James…

In attesa che possa ricominciare l’attuale stagione di NBA, ferma a causa dell’emergenza coronavirus, andiamo a fare il punto della situazione riguardo alla classifica marcatori all-time per punti realizzati. Nella top 10 figurano i più grandi nomi della storia della lega cestistica statunitense, campioni che hanno segnato la storia del basket e che per questo avranno sempre un posto nel cuore degli appassionati di questo sport.

In cima alla graduatoria vi è Kareem Abdul-Jabbar, che ha dominato un ventennio (1969-1989) con le maglie di Milwaukee Bucks e Los Angeles Lakers: il fenomenale centro nato a New York ha messo a segno ben 38.397 punti e detiene tuttora il record, sebbene debba guardarsi le spalle dall’assalto di LeBron James, in rapida ascesa e con il trono nel mirino. Il Re, dopo aver fatto la storia con la maglia dei Cleveland Cavaliers e dopo la parentesi a Miami, è attualmente in forza ai Los Angeles Lakers: lo scorso 26 gennaio nel match giocato a Philadelphia ha superato Kobe Bryant e ha messo piede sul podio ma, sebbene quest’anno compirà 36 anni, non intende fermarsi qui e il suo bottino di 34.087 punti è inevitabilmente destinato a crescere. In mezzo tra Abdul-Jabbar e LeBron James c’è Karl Malone: ritenuto la migliore ala grande di tutti i tempi, la stella degli Utah Jazz (1985-2003) ha chiuso la carriera con i Lakers dopo aver toccato quota 36.928 punti.

Alle spalle dei quattro miti sopracitati c’è Michael Jordan: la leggenda dei Chicago Bulls, considerato il più grande cestista di tutti i tempi, ha smesso nel 2003 dopo due anni con i Washington Wizards e ha collezionato 32.292 punti; il numero 23 per antonomasia è però in testa alla classifica per media punti a partita (30.1). A completare la top 10 troviamo altri grandi campioni della storia dell’NBA: Dirk Nowitzki (31.560), Wilt Chamberlain (31.419), Shaquille O’Neal (28.596), Moses Malone (27.409) e Elvin Hayes (27.313).

NBA, CLASSIFICA MARCATORI PER PUNTI REALIZZATI: LA TOP 10

KAREEM ABDUL-JABBAR 38.387 punti KARL MALONE 36.928 punti LEBRON JAMES 34.087 punti KOBE BRYANT 33.643 punti MICHAEL JORDAN 32.292 punti DIRK NOWITZKI 31.560 punti WILT CHAMBERLAIN 31.419 punti SHAQUILLE O’NEAL 28.596 punti MOSES MALONE 27.409 punti ELVIN HAYES 27.313 punti

antonio.lucia@oasport.it

Foto: LaPresse