Claudia Gerini bacia Simon Clementi, l’imprenditore 48enne già presentato alle figlie

Tweet on twitter

Share on facebook

Reticente a palesare pubblicamente la relazione con Andrea Preti, almeno all’inizio della loro storia d’amore, Claudia Gerini mostra maggiore disinvoltura nel rendere pubblica la relazione con Simon Clementi, suo ultimo compagno. Il settimanale Diva e Donna ha fotografato l’attrice in compagnia degli amici, delle figlie Rosa e Linda (di 15 e 10 anni) e del suo nuovo amore in occasione del party organizzato per festeggiare i suoi 48 anni. Imprenditore romano coetaneo di Claudia, Clementi avrebbe già conquistato la cerchia familiare della compagna, soprattutto le figlie accanto alle quali cammina disinvolto, a dimostrazione della simpatia nata spontaneamente nei loro confronti e già fiduciosamente ricambiata.

Chi è Simon Clementi

Simon Clementi è un imprenditore romano di 48 anni. Lontano dal mondo dello spettacolo, è proprietario del bar Jarro a Roma e dell’hotel Borgo Vista Lago a Trevignano Romano. Appassionato di viaggi, sponsorizza la fusione tra culture diverse che ripropone in chiave culinaria, facendone il concept dei suoi progetti. Divorziato, è padre di una bambina nata dalla relazione con una sua dipendente. Imprenditore all’avanguardia animato dal notevole coraggio di sperimentare, il suo successo è cominciato anni fa quando aprì a Roma un locale minuscolo con il pregio di servire aperitivi, cocktail e vini provenienti da Sudamerica, California e Nuova Zelanda.

Archiviata la relazione con Andrea Preti

“L’importante è provare sempre a essere felici… Io sto vivendo un momento così” ha dichiarato Claudia al settimanale che ha pubblicato le foto scattate in occasione del suo compleanno. Un momento felice e di perfetto equilibrio, diverso dalla parentesi sentimentale che lo ha preceduto. La storia con Simon non ha scatenato l’involontaria corsa al gossip generata dalla relazione tra l’attrice e il modello Andrea Preti, giovanissimo ex concorrente dell’”Isola dei famosi” la cui storia con la Gerini fece impazzire i paparazzi e la cronaca rosa.