Clerici: “Ripresa Campionati? Stilati protocolli per verificare lo stato di salute degli atleti”

Clerici: ripresa Campionati? Difficile dirlo, dobbiamo aspettare le prossime statistiche sulle infettività

Giulio Clerici, ex medico Varese calcio, è intervenuto a Radio Sportiva, nel corso della trasmissione ‘Buongiorno Sportiva’, per parlare della ripresa dei campionati e della notizia riguardante i protocolli che sono stati stilati per verificare lo stato di salute degli atleti.

Queste le sue parole:

“Ripresa Campionati? Difficile dirlo, dobbiamo aspettare le prossime statistiche sulle infettività. Però sono già stati stilati dei protocolli per verificare lo stato di salute degli atleti. Innanzitutto i giocatori dovranno effettuare degli esami così da sapere quali hanno sviluppato l’immunità e quali invece sono a rischio. Da qui, riusciremo a gestire i ritiri. La tutela della salute è al primo posto nelle priorità della federazione medico sportiva italiana”. Conclude Clerici.

