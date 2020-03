Clizia Incorvaia ammette di avere mentito sull’età: “Ne ho dichiarati 36 ma ho 39 anni”

Clizia Incorvaia ammette di avere mentito sulla sua età. A distanza di qualche settimana dal momento in cui è montato il caso, l’ex moglie di Francesco Sarcina ha pubblicato una serie di Instagram stories in cui spiega i motivi della sua bugia. Sarebbe stato un agente di moda a consigliarle di mentire sulla sua età. Curiosamente, la bugia sarebbe stata portata avanti negli anni, probabilmente per abitudine.

Clizia Incorvaia giustifica la bugia sul’età

In un lungo video postato sul suo profilo Instagram, Clizia spiega come sarebbero andate le cose. L’abitudine di togliere qualche anno – 3 o 4 in questo caso – sarebbe nata anni fa, all’epoca in cui cominciò a lavorare nel mondo della moda: “Vi racconto questa cosa, perché ho capito che bisogna giustificare ogni cosa. La storia è questa. Quando lavoravo nella moda, avendo sempre avuto questo aspetto infantile, non riuscito a lavorare perché avevo 18 anni ma ne dimostravo 15. Quindi il mio agente di allora mi faceva dichiarare 4 anni in meno, che è l’età che ho detto al Grande Fratello. Ho vissuto questa cosa di dimostrare meno anni come una frustrazione”. Clizia minimizza e dichiara di non avere agito spinta dalla vanità:

Avrei fatto il contrario se fosse stata vanità. Se fossi stata vanitosa, averne di più e dimostrarne di meno mi avrebbe aiutato. Trovo bislacco che si stia aprendo una diatriba per avere dichiarato 3 anni in meno, sono 39 e ho detto 36. Fatemi compiere questi 40 anni. E comunque quello che conta è l’anima. Paolo e io ci siamo scelti ed esteticamente sembriamo coetanei. Spero che le nostre anime parlino sempre la stessa lingua. Vedere un 60enne con una 30enne non fa specie. Quello che conta è l’amore. Conta l’età biologica e non quella cronologica. Ci sono donne 20enne che sembrano 50enni, di che parliamo? Non ho indossato alcuna maschera.

A Paolo Ciavarro ha detto di avere 36 anni

Nella Casa del Grande Fratello Vip – reality show dal quale è stata squalificata per avere pronunciato frasi pesanti ai danni di Andrea Denver – Clizia ha detto di avere 36 anni. Perfino a Paolo Ciavarro, suo attuale fidanzato (sebbene sia presto per una definizione precisa), ha mentito a proposito della sua età. “Se ne avesse 40 sarebbe miracoloso” ha detto Paolo quando è stato messo al corrente dei pettegolezzi relativi alla vera età di Clizia.