Clizia Incorvaia dopo il GfVip, birra a Fregene per dimenticare aspettando Paolo Ciavarro

Birra e Fregene. La ricetta di Clizia Incorvaia per dimenticare la brutta figura in mondovisione e l’eliminazione per squalifica dal Grande Fratello Vip. Su Instagram, la ex di Francesco Sarcina si mostra senza pensieri: “Direzione Fregene”. Nelle stories successive, le dediche sono tutte per Paolo Ciavarro con “Sapore di sale” in sottofondo, la canzone di Gino Paoli che fa da colonna sonora a uno dei più grandi successi dei genitori, Massimo Ciavarro e Eleonora Giorgi, “Sapore di mare”. Clizia Incorvaia aspetta Massimo

La squalifica di Clizia Incorvaia

La quattordicesima puntata del Grande Fratello Vip è stata contraddistinta dalla squalifica di Clizia Incorvaia. Come è tristemente noto, la concorrente del reality è stata squalificata dal Grande Fratello Vip per aver dato del “Buscetta” ad Andrea Denver. Alfonso Signorini ha informato Clizia Incorvaia dell’accaduto, mostrandole le immagini. La modella e attrice ha pianto in maniera inconsolabile. Il riferimento a Tommaso Buscetta, declinando un paragone in negativo come ha fatto Clizia Incorvaia, è qualcosa di profondamente lesivo nei confronti delle vittime di mafia. Uno dei recenti film che hanno fatto discutere è proprio “Il traditore” di Marco Bellocchio, con Pierfrancesco Favino che interpreta il collaboratore di giustizia.

La reazione di Clizia Incorvaia

Quando Alfonso Signorini ha comunicato la decisione del Grande Fratello Vip, Clizia Incorvaia è scoppiata in lacrime per la vergogna: “Non so come mi sia venuta questa cosa, i miei amici hanno perso i loro familiari, questa cosa l’ho vissuta sulla mia pelle, l’ho toccata con mano. Io voglio andare fuori proprio perché ho un discreto background culturale […] Mi scuso con tutti, con il pubblico lì presente per questa caduta di stile. Merito di andare a casa, lo dico”.