Clizia Incorvaia e Paolo Ciavarro, ecco le foto fatte di nascosto da Barbara D’Urso

Clizia Incorvaia e Paolo Ciavarro si sono ritrovati dopo ben 70 giorni di lontananza. Prima la squalifica di lei dal Grande Fratello Vip e poi la pandemia da coronavirus hanno costretto i due innamorati a una distanza prolungata. La reunion della coppia, però, è stata contraddistinta dalle polemiche per il famigerato caso del finto incontro a Live – Non è la D’Urso.

Barbara D’Urso ha smascherato la coppia in diretta tv

Com’è noto, infatti, era previsto che Clizia e Paolo si rivedessero per la prima volta domenica 24 maggio, davanti alle telecamere di Live. Al momento dell’incontro, però, Barbara D’Urso li ha redarguiti in diretta, svelando che i due, in realtà, si erano già rivisti il giorno prima per uno shooting: “Voi vi siete già incontrati per fare un servizio fotografico per la cover di un famoso giornale. Per quale motivo siamo qui a fare una sceneggiata? Io non voglio prendere in giro il pubblico“. Ebbene, le foto in questione, che trovate nella gallery sopra, sono state realizzate per la copertina del nuovo numero di Chi. Magazine che – ricordiamo – è peraltro diretto dal conduttore del GF Vip Alfonso Signorini.

La replica di Clizia a Barbara D’Urso

Oltre al servizio di foto, Paolo e Clizia hanno anche rilasciato la prima intervista di coppia, nel corso della quale hanno commentato le polemiche sullo “scandalo” di Live. La Incorvaia ha spiegato come la voglia di abbracciarsi abbia semplicemente prevalso sugli accordi presi con il programma di Barbara D’Urso:

Ma non ci abbiamo neanche pensato, come tutte le persone innamorate appena è finita la quarantena ci siamo visti. Ma chi non avrebbe fatto così? Poi la sera dopo eravamo insieme in tv? Certo, eravamo ancora insieme, finalmente insieme e lo saremo per molto tempo ancora, alla faccia della malelingue.

L’incontro e la prima notte insieme

Clizia e Paolo si sono ritrovati in Sicilia, dove lei ha trascorso gli ultimi mesi. Ciavarro l’ha raggiunta da Roma (giustificando lo spostamento con motivazioni lavorative), ma prima di rivederla ha dovuto sottoporsi a una quarantena di due settimane. E oggi? Con buona pace dei più maliziosi che avrebbero scommesso su un raffreddamento dei loro sentimenti, lui ha parlato di amore a tutti gli effetti: “Si è confermato perfettamente tutto quello che provo per lei. C’è il romanticismo, c’è l’intesa. È amore! È amore, ma certo che è amore“. “Un amore grande“, ha confermato Clizia, che si è anche sbottonata sulla prima notte insieme: “È stato pazzesco. Ha confermato tutto quello che avevo sentito già al primo bacio“. “Clizia, possiamo parlare solo di grande intensità?“, l’ha fermata Paolo, più restio a svelare dettagli intimi. Intanto, la D’Urso ha dichiarato di non avere alcun rancore nei confronti della coppia: “Abbiamo chiarito, inutile polemizzare e andare avanti“. Sarà davvero così o Paolo e Clizia si sono giocati le prossime ospitate televisive?