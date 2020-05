Clizia Incorvaia: “Io e Paolo abbiamo una voglia matta di fare l’amore”

La storia d’amore tra Clizia Incorvaia e Paolo Ciavarro continua, nonostante le distanze, a gonfie vele. I due continuano a far crescere il sentimento che li unisce anche se, adesso, la lontananza inizia a farsi sentire. Dopo essere stati divisi sul più bello durante la permanenza nella casa del Grande Fratello Vip, una volta finito il reality la pandemia non ha permesso ai due innamorati di vedersi e viversi come avrebbero voluto. In un’intervista rilasciata al settimanale Novella 2000, l’influencer ha fatto delle dichiarazioni piuttosto interessanti sulla relazione con il figlio di Massimo Ciavarro ed Eleonora Giorgi.

Clizia Incorvaia e la passione con Paolo Ciavarro

Quando un sentimento cresce senza l’opportunità di potersi consumare a pieno, potrebbe essere difficile da gestire, ma i due gieffini cercano di mettercela tutta affinché la loro storia continui nonostante le difficoltà. Ciò che pesa maggiormente alla coppia lo svela proprio Clizia Incorvaia, la quale ha voluto sottolineare come tra le mura della casa più spiata d’Italia ci siano state solo delle effusioni e nulla di più, ragion per cui adesso manca solo un dettaglio alla loro conoscenza:

La cosa più incredibile è che non siamo mai stati insieme. Mai! Nella Casa ci siamo trattenuti, poi ci hanno detto che se fosse capitato, non avrebbero mandato in onda le immagini, ma non siamo tipi, né io, né lui, di fare cose del genere. Comunque a chi capita di amarsi e non ‘consumarsi’? Abbiamo una voglia matta di fare l’amore. Tra me e Paolo la distanza non fa altro che alimentare il desiderio; è tutto un crescere. Assurdo: viviamo questa situazione orwelliana, siamo nati in un reality, siamo separati da un lockdown prima impensabile, realtà e irrealtà si confondono. Un destino strano: sembra sperarci, invece ci unisce. Perché a unirci è tutto”.

Complici anche a distanza

Nonostante la mancanza di un elemento così importante per una storia, come può essere la fisicità e il contatto tra due persone che innamorate, tra Clizia e Paolo non manca la complicità e la voglia di condividere momenti spensierati insieme. L’armonia e il divertimento tra loro non manca, come racconta divertita l’influencer nel corso dell’intervista: “Con Paolo parliamo anche cinque ore, non ci stanchiamo mai. Ci sfottiamo. Io lo chiamo ‘pariolino’ o ‘principe’ perché è il mio principe, prendo le foto che lui posta su Instagram e faccio video in cui risulta un po’ tamarro, lo prendo in giro. Lui mi chiama ‘parac….a’. Giochiamo”.