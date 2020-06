Clizia Incorvaia si ferisce mentre è in gita con Paolo Ciavarro: “Ha tentato di farmi fuori”

Continua la storia d’amore tra Clizia Incorvaia e Paolo Ciavarro che stanno girando insieme la Sicilia, come si vede dai loro profili Instagram in cui stanno postando foto e video della loro gita. Nei giorni scorsi i due, tra cui è scoccata la scintilla mentre erano nella casa del Grande Fratello Vip, erano ad Agrigento per una gita nella Valle dei Templi. Una gita romantica e culturale che non è mancata di qualche momento tra il divertente e il doloroso. I due, infatti, hanno postato molti video che li vedevano protagonisti sulle strade della Sicilia, con Ciavarro intento a guidare e la compagna a prenderlo in giro e scherzare con lui.

Le ferite di Clizia Incorvaia

Entrambi hanno postato immagini che li ritraevano assieme con i monumenti di Agrigento a fare da sfondo. In particolare, però, a corredo di alcune foto postate sul profilo di Clizia Incorvaia che la mostravano prima sulle spalle del compagno, con i templi alle spalle, e poi una foto delle loro ombre, si leggeva anche una didascalia strana: “Prima che @paolociavarro tentasse di farmi fuori”. Il mistero era, però, svelato nelle storie che Clizia ha postato su Instagram. Li si vede, infatti girovagare per i templi scattando foto e divertendosi, finché non appare un video in cui Clizia Incorvaia mostra alcune ferite al braccio destro e alla gamba.

Le immagini delle escoriazioni

“E per fare il figo e per fare la foto artistica proposta da Ciavarro” dice la donna mostrando a favore di telecamera le ferite con il sangue agli arti. Niente di grave per lei, solo qualche escoriazione e infatti in video è lei stessa a sorridere e prendere in giro il compagno che, però, sempre scherzando l’accusa di non essere capace di mettersi in posa: “Io non sono capace? Ragazzi, sono ridotta.. non lo so” dice mostrando sempre le ferite. E per concludere mostra un diamante con la scritta “Adesso dovrà farsi perdonare”.