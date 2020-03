Coco Austin allatta la figlia di 4 anni, è polemica: “Il mondo sta finendo, tu prendi il mio amore”

L’emergenza Coronavirus è arrivata anche negli Stati Uniti. Forse è anche per questo motivo che Coco Austin ha deciso di pubblicare su Instagram un gesto che sta facendo discutere. La modella e moglie del rapper IceT ha mostrato come allatta sua figlia, nonostante questi abbia 4 anni: “In un momento in cui il mondo sembra stia finendo, tu succhia l’amore più che puoi”, ha scritto per poi rivolgersi a tutte le mamme: “So che le mamme là fuori apprezzeranno questa foto”. Ma è polemica sui social: “Suona un po’ ripugnante farlo a una bimba di quattro anni”.

Il gesto di Coco Austin

La modella quarantenne ha condiviso su Instagram questa foto intima dove la piccola Chanel Nicole Marrow prende il seno e le tiene la mano sulla guancia. Nonostante lo scetticismo di chi ritiene Chanel troppo grande per prendere il seno, Coco Austin non ha avuto nessun problema, confidando nella ‘connessione’ che c’è con tutte le mamme che hanno vissuto questa esperienza.

Ricevo tonnellate di e-mail da donne, tutte mamme, che mi apprezzano quando porto alla luce l’argomento (dell’allattamento al seno, ndr). Scrivo su un blog in cui racconto la mia esperienza di madre di Chanel, presto scriverò cosa vuol dire continuare ad allattare una bambina di 4 anni. Ricevo migliaia di richieste di donne che vogliono sentire la mia esperienza. A questo punto, in questo momento, l’allattamento è solo per conforto, credetemi. Mia figlia ama mangiare la carne, quindi non è come se stesse mangiando cibo vero.

Coco Austin ha poi ringraziato tutte le donne che hanno compreso il suo punto di vista e ha bacchettato quanti si sono affannati nel criticarla: “Vedo che molti tra voi sono molto ansiosi di schierarsi, anche io lo faccio: noi mamme siamo connesse!”.