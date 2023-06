TMW Radio – Codignoni: “Mancini al Napoli? Ma chi glielo fa fare!”.

Il giornalista e radiocronista Manuel Codignoni, è intervenuto in diretta a ‘Piazza Affari’, per parlare del possibile futuro di Mancini al Napoli:

Mancini diventerà l’allenatore del Napoli Campione d’Italia una volta terminata la Nations League?

“Mah, non lo so. Mi viene da dire “ma chi glielo fa fare”, perché ora la panchina del Napoli Campione scotta. L’entusiasmo dei tifosi del Napoli da detentori del titolo secondo me è maggiore rispetto a quello dimostrato dalle ultime squadre in grado di vincere il campionato. Gli sportivi vivono anche di sfide e sicuramente il fascino c’è, ma se io fossi in lui non so se lo farei”.

