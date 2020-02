Com’è diventata Maelle, la figlia di Antonella Clerici avuta con l’ex compagno Eddy Martens

Esattamente dieci anni fa, Antonella Clerici presentò la figlia Maelle al pubblico italiano da un palco decisamente speciale: quello del Festival di Sanremo 2010 che la vide come conduttrice (la quarta donna nella storia della manifestazione) e che rappresentò il suo ritorno sulle scene dopo la maternità. All’epoca Maelle, nata dalla relazione con l’allora compagno Eddy Martens, aveva appena un anno. Oggi mamma Antonella è di nuovo protagonista a Sanremo 2020 al fianco di Amadeus nella quarta serata del Festival e quella bimba che la accompagnò al’Ariston è decisamente cresciuta: Maelle ha quasi 11 anni, li festeggia il 21 febbraio.

Chi è Maelle Martens, la figlia di Antonella Clerici

Le foto di Maelle dimostrano che la ragazzina ha ereditato il fascino di mamma e papà. Oggi vive insieme alla Clerici e all’attuale compagno della conduttrice, Vittorio Garrone. Dopo che la conduttrice ha lasciato La prova del cuoco e Roma, la famiglia si è trasferita in una grande casa di campagna ad Arquata Scrivia (Alessandria). Maelle frequenta la scuola locale e vive a contatto con la natura tra cani, cavalli e mucche. Una scelta che mamma Antonella ha fatto per assicurarle un’esistenza lontano dal caos: “Tutto è a dimensione umana e Maelle è come me: adora la vita tranquilla, in mezzo agli animali e alla natura“. La conduttrice pubblica talvolta foto della figlia (pur mostrandone di rado il volto) e grazie a uno di questi post abbiamo scoperto che Maelle prende lezioni di equitazione da Natalia Estrada, che da tempo si è allontanata dalla tv e si occupa di un ranch. Dopo l’esordio televisivo a Sanremo, Maelle è apparsa in tv anche a Portobello, sempre al fianco della mamma.

Antonella Clerici e le difficoltà per diventare madre

La Clerici ha avuto Maelle all’età di 47 anni. Non ha mai nascosto di aver faticato molto per realizzare il sogno di diventare mamma, tanto da essersi sottoposta a diverse cure per favorire la fertilità. In un’intervista rilasciata a Domenica In nel 2018 svelò anche di aver subito un aborto spontaneo prima di riuscire ad avere la figlia: “Ho fatto un sacco di cure per avere la mia bambina. Mi facevo le punture prima di andare in onda con Il treno dei desideri. Prima di Maelle ho perso un bambino. Sapevo che prima o poi sarebbe arrivata. Ora è una bambinona, devo dire che assomiglia al papà“.

Chi è Eddy Martens, ex della Clerici e padre di Maelle

Eddy Martens, belga di origine congolese classe 1978, è stato il compagno di Antonella Clerici dal 2007 al 2016. Dopo le voci di tradimenti, la rottura e qualche accusa reciproca, i due sono tornati in splendidi rapporti, come ha testimoniato la scelta di essere insieme alla Prima comunione di Maelle. Martens attualmente è legato una donna Carmen Carrasco.