Come vedere la NBA in tv gratis e in chiaro a Natale: il palinsesto e gli orari di Cielo

Sarà un Natale a spicchi per gli amanti della pallacanestro americana e dell’NBA, con due sfide previste nella serata italiana e che saranno visibili in chiaro per tutti. Su Cielo, canale 26 del digitale terrestre, si inizia alle 20.30 con il big match della Eastern Conference tra i Philadelphia 76ers e i Milwaukee Bucks. I padroni di casa sono in piena zona playoff e affrontano i dominatori della stagione, i Bucks di Giannīs Antetokounmpo, in un match che promette grande spettacolo.

Alle 23.00, invece, ci si sposta in California in casa dei grandi delusi di quest’anno. I Golden State Warriors, finalisti delle ultime 5 edizioni e vincitori di 3 degli ultimi 5 titoli NBA, sono attualmente ultimi nelle Western Conference. E al Chase Center arrivano gli Houston Rockets di Mike D’Antoni e di James Harden, loro invece lanciatissimi verso i playoff anche quest’anno. Una sfida che è una doppia rivincita, con i Rockets che nelle ultime due stagioni sono stati eliminati ai playoff proprio da Steph Curry e compagni. Ma proprio gli infortuni di Curry e Klay Thompson stanno condizionando l’avvio di campionato di Golden State e a Natale saranno i ragazzi di Houston i favoriti d’obbligo.

IL PROGRAMMA DELLA CHRISTMAS NIGHT NBA IN CHIARO SU CIELO

Philadelphia 76ers – Milwaukee Bucks (ore 20.30)

Golden State Warriors – Houston Rockets (23.00)

Foto: Matteo Marchi