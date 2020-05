Com’era Pamela Barretta prima di Uomini e Donne, le foto storiche della dama del trono over

Mora e di qualche anno più giovane, ma sempre bellissima. Ecco com’era Pamela Barretta diversi anni prima di sbarcare nello studio di Uomini e Donne. Protagonista del trono over da qualche anno, Pamela è considerata una tra le donne più belle mai passate dallo studio del dating show condotto da Maria De Filippi. Una considerazione che mette d’accordo perfino gli opinionisti. Più volte in puntata Gianni Sperti ne ha celebrato la bellezza. La stessa da anni: lo dimostrano alcune foto che la donna ha postato sul suo profilo Instagram e che risalgono al 2015. In quegli scatti storici Pamela è bruna e solo leggermente più giovane ma dotata dello stesso innegabile fascino di cui gode oggi.

Chi è Pamela Barretta

Nata a Bari il 18 maggio 1984, Pamela è mamma di un ragazzo avuto quando era giovanissima e che adesso dovrebbe avere circa 19 anni. Lavora come direttrice di un’accademia dedicata alla formazione professionale di estetisti e parrucchieri a Brindisi. Ha vissuto alcune storie d’amore importanti ed è arrivata a Uomini e Donne da qualche anno per cercare l’uomo giusto con il quale ricominciare.

La relazione con Enzo Capo

Sembrava avere trovato l’uomo in questione in Enzo Capo, ultimo compagno conosciuto nella trasmissione condotta da Maria De Filippi. Ma la loro relazione ha vissuto ultimamente una serie di alti e bassi tanto che i due sono tornati ospiti del dating show per raccontare la fase di crisi che stanno vivendo e che potrebbe compromettere il loro legame. Prima di Enzo, Pamela ha vissuto un’altra storia importante con Stefano Torrese che si è interrotta burrascosamente dopo avere scoperto i messaggi mandati dall’uomo a Roberta Di Padua, altro volto del parterre femminile del trono over. Fu proprio quest’ultima a raccontarle l’accaduto di fronte alle telecamere del dating show e Pamela, furiosa, dopo avere lanciato al suo ex l’anello che le aveva regalato, aveva deciso di mettere la parola fine alla loro storia.