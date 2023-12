Compleanno Osimhen, gli auguri della SSC Napoli

L’attaccante del Napoli Victor Osimhen ha ricevuto gli auguri dal club azzurro in occasione del suo 25° compleanno.

L’attaccante Victor Osimhen compie oggi 25 anni e la SSC Napoli ha voluto augurargli un buon compleanno. Victor Osimhen è partito da pochi giorni per la Nigeria per prendere parte alla prossima edizione della Coppa d’Africa che avrà inizio il prossimo 13 gennaio. Per tale ragione non sarà disposizione del club per le prossime gare. D’altra parte il giocatore ha di recente rinnovato il contratto con la Società azzurra fino al 2027.

Di seguito la dedica da parte del club pubblicata sul sito ufficiale:

“Compleanno in casa azzurra. Victor Osimhen compie 25 anni.

L’attaccante del Napoli è nato il 29 dicembre del 1998 a Lagos (Nigeria).

A Victor vanno gli auguri del Presidente De Laurentiis e di tutta la SSC Napoli.”

Fonte foto in evidenza — (da Football Pictures) Flickr.com —

