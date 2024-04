Corriere dello Sport – Con l’arrivo di Calzona, il Napoli è la squadra che ha realizzato più gol

L’edizione odierna del quotidiano, ha posto l’attenzione sull’arrivo di Calzona al Napoli. L’allenatore ha sicuramente cambiato le carte in tavola, perché con il suo arrivo sono ben quindici le reti realizzate dai suoi giocatori. Nessuno meglio dei partenopei dall’arrivo del tecnico:

“La fase difensiva va ancora corretta ma l’attacco resta impetuoso: dall’arrivo di Calzona, dall’1-1 di Cagliari del 25 febbraio, il Napoli è la squadra che ha realizzato più gol in Serie A. Quindici in 7 partite. Sei al Sassuolo e 4 ieri. La vittoria in trasferta mancava proprio dal Mapei, dal 28 febbraio: tante reti, tante storie. Troppi rammarichi: chissà perché, il Napoli dimentica spesso di aver vinto lo scudetto così”.

