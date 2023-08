Corriere del Mezzogiorno – Con l’arrivo di Veiga sarà Gaetano a fare spazio: tre italiane interessate.

Assodata ormai la permanenza di Zielinski, in procinto di rinnovare fino al 2027, a fare spazio a Gabri Veiga sarà uno tra Demme o Gaetano. Il quotidiano mette al corrente dell’interesse di tre italiane per quest’ultimo: “Dall’eventuale arrivo di Gabri Veiga dipende probabilmente anche la permanenza di Gianluca Gaetano che, se ci fosse abbondanza in mezzo al campo, ha le proposte di Empoli, Cagliari e soprattutto Frosinone per accoglierlo in prestito”.

Fonte foto: Flickr.com

PER LEGGERE TUTTE LE NOTIZIE SUL NAPOLI CLICCA QUI

Due azzurri in uscita, quasi fatta per la cessione di Gaetano all’Empoli

Juve non molla Lukaku, Vlahovic è ancora cedibile: le mosse di Giuntoli

CONTENUTI EXTRA FIRST RADIO WEB

Costanza Caracciolo: «Mi sono innamorata di Vieri, una sera a Roma, sullo scooter…»