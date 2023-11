Con Mazzarri Lobotka è tornato ad essere la mente del Napoli

Con il ritorno di Walter Mazzarri sulla panchina del Napoli sarebbe cambiato il ruolo in campo di Stanislav Lobotka.

L’edizione odierna de Il Mattino si è soffermato su una delle prime scelte tecniche fatte da Walter Mazzarri, ovvero la valorizzazione del centrocampista Stanislav Lobotka.

Ecco quanto riportato in merito:

“C’è un calciatore in particolare con il quale Walter Mazzarri ha dialogato di più ieri sera. Si tratta di Stanislav Lobotka, il regista del Napoli il cui ruolo nella squadra sembrava essere stato ridimensionato da Garcia. Con Mazzarri, invece, è stato proprio Lobotka il giocatore più cercato dalla panchina. Insomma, Lobotka è tornato ad essere la mente della squadra. Mazzarri ha ristabilito priorità. Ha messo ordine in quella che appariva una casa lasciata in mano a degli adolescenti che non ne volevano sapere di tornare all’ordine. Ha lavorato sul caos.”

