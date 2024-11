la Repubblica – Condò: “Rigore talmente leggero, che lo stesso Calha sbaglia per la prima volta”

Ecco le parole di Paolo Condò, dopo la gara fra Inter e Napoli, finita in pareggio. Questo è quanto trascritto sul quotidiano, sulle due occasioni sprecate da ambedue le squadre:

“Il Napoli resiste bene al secondo test di San Siro: passa per primo col nuovo totem McTominay, viene ripreso da un capolavoro balistico di Çalhanoglu, e in una ripresa progressivamente vissuta in trincea sopravvive a un rigore talmente leggero che lo stesso turco deve considerare irricevibile, visto che per la prima volta da quando è all’Inter lo sbaglia. A innescare la palla-gol della potenziale beffa partenopea è stato Ngonge, mica Lukaku o Kvara: coriandoli di uno scontro diretto che sedimenterà nelle prossime due settimane senza toglierci dalla testa ciò che sta accadendo dietro”.

