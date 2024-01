Il Roma – Congelate cessioni e prestiti: ADL manda la squadra in ritiro

L’edizione odierna del quotidiano ha annunciato che il Napoli ha bloccato, per ora, cessioni e prestiti. Nel dettaglio sono due le operazioni che sono state messe in stand-by: quella di Zanoli al Genoa e Zerbin al Frosinone. Il motivo è perché la squadra è stata spedita in ritiro e nessuna fonte di distrazione è ammessa. Quando le cose avranno un risvolto positivo, si spera già con la Salernitana, allora si riapriranno tutti i discorsi. Le due uscite, nonostante tutto, però sembrano essere già state confermate. In forse Gaetano, che nel caso in cui non dovesse arrivare un secondo centrocampista, rimarrebbe come sostituto. Confermato Demme che si svincolerà a fine stagione, stessa sorte per Zielinski che lascerà a parametro zero.

Fonte foto in evidenza — Flickr.com —

