La Stampa – Contatti in corso tra ADL e Pioli: definito anche il contratto

L’edizione odierna del quotidiano, ha posto l’attenzione sul futuro di Stefano Pioli, anticipando anche una possibile svolta in Serie A. Con molta probabilità non sarà più l’allenatore del Milan, ma potrebbe già avere un’idea su quale potrebbe essere la sua prossima panchina.

Il Napoli di De Laurentiis, si sarebbe esposto subito per cercare di convincere l’allenatore al trasferimento in azzurro. Secondo le indiscrezioni, tra il presidente partenopeo e Pioli ci sarebbero già dei contatti in corso, tanto da aver già definito un eventuale impiego biennale con opzione per il terzo anno. Proprio nelle ultime ore, stando alle risposte di Conte, i sondaggi per Italiano, Gasperini e Montella, sembrerebbe che l’attuale tecnico rossonero sia finito in cima alla lista per prendere in mano l’eredità di Calzona.

