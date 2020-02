Conte: “Complimenti al Napoli. Gattuso ha chiuso tutti gli spazi”

Il tecnico nerazzurro Antonio Conte è stato intervistato dai colleghi della Rai al termine della sconfitta della sua squadra.

Conte è dell’idea che il Napoli abbia impostato una gara molto difensiva:

E’ mancata brillantezza dopo il derby?

“Il derby ha portato via molte energie nervose. C’era linfa nuova ma non è stata sufficiente per battere una squadra che per valori è seconda solo alla Juventus.”

L’abbiamo vista contestare.

“Non mi interessa parlare dell’arbitro.”

Non siete riusciti a ripetere il match contro il Milan

“Contro il Milan abbiamo giocato a tutto campo sia noi che loro, oggi invece non c’erano spazi. Gattuso è stato molto bravo a chiudere e ripartire. Con il pari non avremmo rubato nulla.”

Anche sulla chiave tattica:

“Per trovare spazi serviva più velocità, il Napoli si è arroccato ma lo fa con giocatori di qualità. Il gol è arrivato grazie ad una giocata di alta qualità.”

Mario Scala

