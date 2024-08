Corriere dello Sport – Conte ha fretta, vuole vederci chiaro sul futuro in attacco. Lukaku rifiuta tutte le offerte

L’edizione odierna del quotidiano, ha posto l’attenzione sul futuro in attacco del Napoli. Per Antonio Conte sta scadendo il tempo, a breve inizierà il campionato e già in Coppa Italia, dovrà fare a meno di Osimhen. Oggi ci sono delle inevitabili urgente per il tecnico:

“ha stravolto la squadra in ventidue giorni di lavoro restituendole anima, corpo, identità, gioco e personalità: la crescita è stata graduale fino al Brest, squadra da Champions letteralmente surclassata nel primo tempo e poi messa sotto e gestita. E’ molto soddisfatto del lavoro in campo e delle prime operazioni della società sul mercato. Ma ora inizia ad avere una certa fretta di scoprire una serie di cose. A cominciare dal volto del centravanti di una squadra che al momento, considerando i dubbi sul futuro di Osimhen, Simeone e Cheddira può contare sulla certezza di nome Raspadori”. In attesa di Lukaku: “che vuole tornare da Conte e aspetterà il Napoli fino all’ultimo istante utile, non considera altre offerte e si sta allenando da solo a Cobham per farsi trovare pronto quando destino e destinazione di Victor saranno chiariti”.

Fonte foto in evidenza — Flickr.com —

