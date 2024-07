Corriere dello Sport – Conte, linea dura: fatica, sacrificio e regole. Non c’è tregua né sosta

L’edizione odierna del quotidiano, ha posto l’attenzione sui primi allenamenti di Antonio Conte, sottolineandone la fatica: “In due giorni sono cambiati lo spirito e finanche i volti di quel manipolo di uomini che fino a un mese e mezzo fa partivano per la battaglia sportiva con lo sguardo degli sconfitti: sono tornati feroci.

Conte non ha stravolto soltanto un gruppo di calciatori, ha stravolto un mondo: lo ha preso, sballottato, spremuto e poi lo ha abbracciato felice. Il Napoli è un orologio svizzero e il suo allenatore è un leader soddisfatto: anche ieri alla fine di due allenamenti massacranti e con i calciatori stesi sull’erba, letteralmente stremati, ha dato la mano a tutti. Dal primo veterano all’ultimo dei giovanotti della Primavera aggregati: approvazione, gratitudine. E come lui tutti gli uomini del suo staff: è già una squadra, il Napoli. Non ha ancora toccato un pallone in una partita ufficiale, eppure è già diventato un corpo e un’anima. Da Marine”.

