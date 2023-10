Corriere dello Sport – Conte-Napoli non è utopia, piace ad ADL: il sì solo a una condizione.

L’edizione odierna del quotidiano, si è soffermata sul possibile cambio di panchina del Napoli. Laddove Rudi Garcia, dovesse essere esonerato, spuntano alcune idee per il futuro: “Antonio Conte è libero, piace moltissimo e non chiude le porte, però a certe condizioni. Profilo prestigioso e obiettivo conteso, anche perché United e Psg potrebbero diventare chance per lui, ma comunque possibile: e non è poco. Poi c’è Igor Tudor, reduce dall’OM: i nomi credibili, al momento, sono questi”.

Fonte foto: (da Football Pictures, via Getty Images) – Flickr.com

PER LEGGERE TUTTE LE NOTIZIE SUL NAPOLI CLICCA QUI

Scontro tra Lega e ADL: mancato inno Serie A prima di Napoli-Fiorentina

De Laurentiis ha deciso di esonerarlo : avvio di campionato al disotto delle aspettative

CONTENUTI EXTRA FIRST RADIO WEB

Nina Zilli perde il lavoro a causa della gravidanza