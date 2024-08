La Gazzetta dello Sport – Conte rischia, imporre nuove idee comporta nuovi equilibri

Luigi Garlando, ha analizzato l’inizio di campionato del Napoli, sull’edizione odierna del quotidiano: “Condividono il fascino e i rischi di un salto nel vuoto. Due svolte secche. Fascino perché ogni cambio porta entusiasmo e ottimismo. Lo Stadium, dopo 3 anni di calcio in bianco e nero, ha la sensazione di poter assistere a uno spettacolo a colori. Dal corto muso al sorriso a fetta d’anguria dei bolognesi nel campionato scorso.

Antonio Conte è stato accolto a Napoli come un americano nel ’43 che regalava cioccolato. Dolce sentirgli dire «Amma faticà». Rischi, perché rinunciare alle vecchie idee e imporne di nuove, comporta nuovi equilibri, non facili da trovare. Avanzare di 30 metri la linea difensiva, educare al pressing e non alla fuga è impegnativo. E lo è far convivere la verticalità di Conte con il palleggio sarriano rimasto sotto la pelle del Napoli. Il pareggio nei 90’ col Modena in Coppa Italia ha fatto capire che il passaggio da «Amma faticà» e «Amma giocà» è più complicato del previsto. Il mercato incompleto e in ritardo (più il Napoli) ha complicato il lavoro dei due allenatori. Attenzione, per un lavoratore come Conte, le settimane senza coppe sono un turbo esclusivo”.

