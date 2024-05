Sky Sport – Conte sempre più lontano dal Napoli, si alzano le quotazioni per Pioli

Secondo il giornalista Massimo Ugolini, le quotazioni di Antonio Conte sono in netto ribasso, nonostante i forti rumors che lo avrebbero visto vicino alla panchina del Napoli. Aurelio De Laurentiis, avrebbe il desiderio di avere un tecnico più stabile, un allenatore con il quale, almeno sulla carta, stilare una programmazione triennale. Difatti, proprio per questo motivo, la possibilità di vedere Stefano Pioli in azzurro sono decisamente più alte.

Gasperini non convince, troppi vincoli ancora in piedi con l’Atalanta. A farsi spazio nella trafila di allenatori, c’è Vincenzo Italiano che riesce a conquistare nuovamente punti, poiché ADL starebbe valutando anche lui. Al momento i papabili nomi per sostituire Calzona sono Pioli e Italiano.

