Conte tentato dall’idea Napoli, ma nessuna decisione è presa

Valter De Maggio avrebbe affermato che Antonio Conte sarebbe molto tentato dall’idea di sedere sulla panchina del Napoli.

Il giornalista Valter De Maggio ha parlato dell’ipotesi Antonio Conte per quanto riguarda il futuro della panchina del Napoli. Secondo la sua idea l’allenatore sarebbe allettato dalla suddetta opzione, tuttavia nessuna decisine sarebbe stata presa.

Di seguito le sue parole ai microfoni di “Radio Goal”:

“Vi do una notizia certa su Antonio Conte. Il tecnico è molto tentato dall’idea Napoli. Ama la città ed i napoletani ed ha un rapporto splendido con Aurelio De Laurentiis. Inoltre c’è un’altra cosa che potrebbe spingerlo ad accettare la corte serrata che gli fa da tempo il Presidente azzurro. L’idea di una società snella in cui De Laurentiis gestirebbe la parte economica e Conte quella sportiva lo alletta tanto. Ci sarebbero solo due persone al comando, senza alcuna invasione di campo. Aggiungo anche al momento Antonio Conte non ha preso alcuna scelta. Sta riflettendo con calma, sta valutando tutto e farà la scelta migliore per la sua carriera. Potrebbe anche restare fermo ancora per un’altra stagione qualora non trovasse il progetto adatto.”

