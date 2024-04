Libero – Conte troppo pretenzioso: rischia di rimanere ancora senza panchina

L’edizione odierna del quotidiano, ha posto l’attenzione sul futuro di Antonio Conte. Il tecnico è troppo pretenzioso, e così facendo, rischia di rimanere un altro anno senza panchina. Questo è quanto riportato sull’ex Juventus e Inter, che continua a chiedere almeno dagli 8 ai 10 milioni a stagione.

“Uno dei più importanti allenatori disoccupati rischia di rimanere fuori dal grande giro perché il calcio va in direzione contraria rispetto ai “vecchi” miti del mestiere. Altrimenti una delle tre grandi d’Europa alla ricerca del nuovo mister l’avrebbe già scritturato. Invece il Liverpool che non sarà più di Klopp, il Barcellona non più di Xavi e il Bayern Monaco non più di Tuchel guardano altrove”.

Fonte foto in evidenza — (da Football Pictures) Flickr.com —

