Continua la partnership tra SSC Napoli ed Unione Industriali

La SSC Napoli continuerà la partnership con Unione Industriali: lo ha annunciato proprio il club azzurro con un comunicato.

SSC Napoli ed Unione Industriali: una partnership destinata a continuare. La Società partenopea ha annunciato la notizia sul proprio sito ufficiale chiarendo i propri obiettivi.

Ecco quanto si legge:

“Continua con soddisfazione e orgoglio la partnership tra l’Unione Industriali Napoli e la SSC Napoli. Il 29 dicembre si è tenuto a Palazzo Partanna l’incontro tra il Presidente dell’Unione Industriali Napoli, Costanzo Jannotti Pecci e il Presidente della SSC Napoli, Aurelio de Laurentiis.

Il Presidente ha sottolineato come: “L’obiettivo della Società Sportiva Calcio Napoli è quello di realizzare un percorso tailor-made di riconoscibilità nazionale e internazionale per tutte le Aziende aderenti all’Unione Industriali Napoli, sfruttando appieno il marchio Napoli – il primo vero brand del Sud – e le bellezze del territorio. Quando le Aziende uniscono passione e business, per i club è una vera vittoria”.

Il Presidente degli Industriali, Costanzo Jannotti Pecci, sottolinea l’importanza dello sport, non solo come strumento educativo e sociale, ma anche per le economie dei territori. “Quanto accaduto alla città di Napoli e al Calcio Napoli negli ultimi mesi è la prova di quanto lo sport possa incidere sullo sviluppo delle realtà territoriali, rappresentando un esempio cui ispirarsi per dare risposte e migliorare il mondo del lavoro e dell’economia”.”

