Coppa Davis 2019: Nadal pareggia il conto e sconfigge Evans in due set. Semifinale contro la Gran Bretagna decisa dal doppio

Rafael Nadal non perdona e consente alla Spagna di ritornare a galla nella semifinale di Coppa Davis 2019 a Madrid contro la Gran Bretagna. Il n.1 del mondo è riuscito a riportare sul punteggio di parità la sfida della Caja Magica contro i britannici, dopo che i tennisti di “Sua Maestà” si erano imposti nel primo incontro grazie a Kyle Edmund, vittorioso per 6-3 7-6 (3) contro Feliciano Lopez. Il fuoriclasse nativo di Manacor ha, infatti, superato in due parziali 6-4 6-0 Daniel Evans (n.42 del ranking) in 1 ora e 26 minuti di gioco e dunque la formazione iberica di Sergi Bruguera si giocherà il tutto per tutto nel doppio per la conquista del pass per la finale dove c’è il Canada.

Nel primo set il britannico riesce a tenere a bada le accelerazioni di Rafa. Evans non è dotato di troppa potenza, ma con il suo tocco sa disegnare bene il campo, confortato anche da una buona percentuale di prime messe in campo (76%). Nadal, però, nel fondamentale della battuta è a tratti disarmante e i 7 ace realizzati in questa frazione sono un dato importante. Come sanno fare solo i grandi campioni, lo spagnolo eleva il livello del proprio tennis nella fase calda e il decimo game è il suo. Il break arriva e vale la chiosa del parziale sul 6-4.

Nel secondo set si assiste al soliloquio del maiorchino: 34′ di autentico dominio rappresentato dal 6-0 finale e frutto di 10 colpi vincenti e soli 2 errori non forzati, contro i 12 del povero Evans. Cifre che parlano chiaro del gioco messo in mostra dal n.1 del ranking.

Foto: LaPresse