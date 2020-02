Coppa Italia basket 2020, Ettore Messina: “Al momento la priorità è Cremona, non pensiamo al resto”

La Coppa Italia 2020 di Basket inizierà domani alle ore 18.00 con il primo match che vedrà contrapposte Olimpia Milano e Vanoli Cremona. Ironia della sorte, i due sodalizi lombardi, il primo allenato dall’ex coach della nazionale Ettore Messina, e il secondo dall’attuale coach della selezione azzurra Meo Sacchetti, si sono affrontati proprio questa domenica in un match che è stato deciso da una tripla sulla sirena di fine quarto quarto di Vlado Micov.

Alla vigilia del match, coach Ettore Messina ha rilasciato le seguenti dichiarazioni al sito dell’Olimpia Milano: “Come tutte le squadre anche noi andiamo a Pesaro sapendo di avere la chance di vincere la Coppa Italia. Siamo tutte nelle stesse condizioni, tutte e otto. La nostra attenzione al momento è limitata alla prima partita, perché tutto comincia da lì. Non possiamo sapere come reagiranno le due squadre alla gara di domenica scorsa. Proprio per questo affidarsi alla difesa, ai rimbalzi e giocare con aggressività sarà fondamentale per imporre il nostro gioco“.

