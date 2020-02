Coppa Italia basket 2020: l’Olimpia Milano supera Cremona e vola in semifinale

L’Olimpia Milano inizia alla grande la Coppa Italia basket 2020. I meneghini battono nettamente la Vanoli Cremona grazie a un primo quarto dominato e a un ultimo in cui sono stati capaci di dare il colpo di grazia ai vincitori uscenti della competizione dopo che quest’ultimi sembravano poter tornare in partita. Risultato finale 86-62, tabù Messina sfatato e Armani alle semifinali.

Inizio da incubo per la Vanoli Cremona. Milano parte fortissimo grazie alle bombe di Micov e Scola e in avvio di match piazza subito un parziale di 20-2. I campioni uscenti della Coppa Italia provano a ridestarsi un minimo con il solito Happ e l’entrata in gioco di Trevis Diener, ma alla prima pausa i meneghini sono comunque avanti di 16.

A inizio secondo periodo, però, la musica cambia. Mathwes mette due triple consecutive e suona la carica, poi Saunders e Palmi allungano il parziale a 11-0. L’Olimpia trova i primi punti del quarto dopo oltre cinque minuti con Tarczewski. Cremona arriva fino al -7, ma nel finale i meneghini tornano a ingranare a all’intervallo lungo si va con Milano avanti 44-31.

Milano inizia al meglio la ripresa grazie alle giocate di Cinciarini e Rodriguez e tiene lontana Cremona. Pian piano, però, la Vanoli recupera qualcosa e con due triple di Mathews torna a -7 sul 56-49. Nel finale di periodo ambedue le squadre sbagliano molto, Cremona perde due palloni in contropiede, ma l’Olimpia non ne approfitta e dopo 30 minuti il tabellino dice 60-51.

Loading…

Loading…

In apertura di quarto periodo Sykes subisce fallo da Mathews su tiro da tre, segna due dei tre liberi e riporta i suoi sopra di 11. Poco dopo il vantaggio dei meneghini raggiunge il +15 grazie a un gioco da quattro di Della Valle. Milano è davvero caldissima e alla festa si aggiunge anche Micov che mette una tripla e porta i suoi a +18 sul 71-53. Cremona non riesce più a reagire e la partita va in archivio con cinque minuti d’anticipo.

TABELLINO OLIMPIA MILANO – VANOLI CREMONA 86-62 (28-12, 16-19, 16-20, 26-11)

MILANO: Sykes 6, Biligha 1, Cinciarini 9, Scola 9, Nedovic 10, Micov 13, Rodriguez 9, Tarczewski 14, Brooks 2, Burns, Della Valle 13, Moraschini

CREMONA: Ruzzier 2, Saunders 6, Akele 4, Sobin 3, Mathews 16, Happ 12, De Vico 8, Palmi 3, Diener 2, Sanguinetti, Zanotti, Stojanovic 4

CLICCA QUI PER TUTTE LE NOTIZIE DI BASKET

luca.saugo@oasport.it

Twitter: @LucaSaugo

Clicca qui per seguire OA Sport su Instagram

Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo

Clicca qui per seguirci su Twitter

Credit: Ciamillo