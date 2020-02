Coppa Italia basket 2020: Milano sfida Cremona, la Virtus Bologna se la vedrà con la Reyer Venezia

Inizia domani la Coppa Italia 2020 di basket. Apre la manifestazione, alle ore 18.00, il derby lombardo tra Olimpia Milano e Cremona. Sarà il secondo match tra questi due sodalizi in settimana, dato che domenica si sono affrontati in Campionato. In quell’occasione a spuntarla fu l’Olimpia con un canestro allo scadere di Vlado Micov. Ad ogni modo, il livello delle due squadre è parso molto simile, anche se in quel frangente Milano era reduce da una settimana in cui aveva giocato ben due partite di Eurolega, mentre questo giovedì si presenterà alla Vitrifrigo Arena di Pesaro, sede della manifestazione, decisamente più fresca.

All’andata, ad ogni modo, a spuntarla, sempre in un incontro punto a punto, fu Cremona. L’Olimpia Milano ha dimostrato di soffrire la qualità di due piccoli come Michele Ruzzier e Trevis Diener. Inoltre, nonostante la buona difesa dei meneghini, Ethan Happ, grande rivelazione di questo campionato, è stato un fattore anche nel match contro l’Armani. Il sodalizio del capoluogo lombardo, dal canto suo, non ha avuto particolari situazioni tattiche a suo favore, ma ha dimostrato maggiore freddezza nei momenti chiave. Peraltro, i milanesi, come si è visto domenica scorsa, quando la palla scotta possono affidarsi a giocatori come Micov che nei momenti più importanti sanno elevare ulteriormente il livello.

L’altro match che si svolgerà giovedì, in programma, invece, alle 20.45, vedrà la capolista Virtus Bologna affrontare i campioni d’Italia della Reyer Venezia. I due sodalizi si sono affrontati già due volte in stagione e, in ambedue i casi, l’hanno spuntata le V-Nere. E se all’andata il match fu combattuto, al ritorno, sul campo dei lagunari, la Virtus vinse di ben 12 punti.

I veneti, reduci da due vittorie che hanno messo fine a un periodo difficile, arrivano con il vento in poppa, ma hanno un problema enorme di nome Milos Teodosic. Il play serbo, nei due match disputati tra Venezia e Virtus Bologna, ha combinato 38 punti e 14 assist. Se la Reyer vuole avere una chance deve assolutamente trovare il modo di limitare un giocatore che, ad oggi, è chiaramente di livello superiore rispetto a tutti gli altri che militano nella Lega Basket Serie A.

Credit: Ciamillo