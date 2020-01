Coppa Italia basket 2020: programma, orari e tv. Virtus Bologna-Venezia match di cartello dei quarti di finale

Il girone d’andata della Serie A di basket maschile 2019-2020 è andato in archivio ieri con gli ultimi incontri della 17ma giornata che hanno delineato il tabellone delle Final Eight di Coppa Italia 2020. La manifestazione, riservata alle prime otto classificate di metà campionato, è in programma da giovedì 13 a domenica 16 febbraio alla Vitrifrigo Arena di Pesaro. Il tabellone del torneo vedrà la capolista Virtus Bologna fronteggiare ai quarti di finale i campioni d’Italia della Reyer Venezia in una sfida estremamente interessante, mentre gli altri accoppiamenti sono Milano-Cremona, Sassari-Brindisi e Brescia-Fortitudo Bologna.

Tutte le partite delle Final Eight di Coppa Italia 2020 saranno trasmesse in diretta tv su Rai Sport ed Eurosport 2, mentre la diretta streaming sarà visibile su Rai Play ed Eurosport Player. OASport vi offrirà la DIRETTA LIVE testuale integrale dell’evento con aggiornamenti in tempo reale. Di seguito il tabellone ed il calendario completo della kermesse pesarese:

TABELLONE COPPA ITALIA BASKET 2020

Virtus Bologna-Venezia

Milano-Cremona

Sassari-Brindisi

Brescia-Fortitudo Bologna

Loading…

Loading…

CALENDARIO COPPA ITALIA BASKET 2020

GIOVEDÌ 13 FEBBRAIO

ore 18.00 Milano-Cremona

ore 20.45 Virtus Bologna-Venezia

VENERDÌ 14 FEBBRAIO

ore 18.00 Sassari-Brindisi

ore 20.45 Brescia-Fortitudo Bologna

SABATO 15 FEBBRAIO

ore 18.00 Semifinale 1 (parte alta del tabellone)

ore 20.45 Semifinale 2 (parte bassa)

DOMENICA 16 FEBBRAIO

ore 18.00 Finale

COPPA ITALIA BASKET 2020: COME VEDERLA IN DIRETTA TV E STREAMING

DIRETTA TV – RaiSport ed Eurosport 2

DIRETTA STREAMING – RaiPlay ed Eurosport Player

erik.nicolaysen@oasport.it

Clicca qui per seguire OA Sport su Instagram

Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo

Clicca qui per seguirci su Twitter

Credit: Ciamillo