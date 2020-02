Coppa Italia basket 2020: tabellone e calendario semifinali. Programma, orari e tv

Al termine della seconda giornata di incontri, il tabellone delle Final Eight di Coppa Italia 2020 di basket maschile si è delineato alle semifinali con entrambe le sfide in programma domani, sabato 15 febbraio, sempre alla Vitrifrigo Arena di Pesaro. Nella parte alta del tabellone si affronteranno Milano e Venezia (ore 17.45), reduci dalla vittorie su Cremona e Virtus Bologna, mentre nella parte bassa saranno Brindisi e Fortitudo Bologna (ore 21.00) a sfidarsi per conquistare un posto in finale.

Di seguito il calendario completo ed il programma dettagliato delle due semifinali della Coppa Italia 2020 di basket maschile. Entrambe le sfide verranno trasmesse in diretta tv su Rai Sport ed Eurosport 2, mentre la diretta streaming sarà visibile su Rai Play ed Eurosport Player. OASport vi offrirà la DIRETTA LIVE scritta di entrambe le partite con aggiornamenti in tempo reale.

PROGRAMMA, ORARIO E TV SEMIFINALI COPPA ITALIA BASKET 2020

SABATO 15 FEBBRAIO

ore 17.45 Milano-Venezia (diretta Rai Sport ed Eurosport 2)

ore 21.00 Brindisi-Fortitudo Bologna (diretta Rai Sport ed Eurosport 2)

Credit: Ciamillo