Coppa Italia, il Napoli sfiderà la vincente tra Cremonese e Modena

Coppa Italia, il Napoli sfiderà agli ottavi Cremonese o Modena

Il Napoli inizierà il suo cammino in Coppa Italia a gennaio 2023, quando inizieranno le sfide valide per gli ottavi di finale. Gli azzurri conosceranno oggi la squadra avversaria, che uscirà fuori dalla sfida di oggi tra Modena e Cremonese. Alle ore 15:00 allo stadio Zini di Cremona, si terrà la gara tra i grigiorossi e gli emiliani che si giocheranno la possibilità del passaggio al turno successivo per poi sfidare gli azzurri al Maradona.

