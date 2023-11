UFFICIALE – Coppa Italia, calendario ottavi di finale: Napoli-Frosinone, orario e copertura tv

Coppa Italia, calendario degli ottavi di finale

Coppa Italia, la Lega Serie A attraverso i suoi canali ufficiali ha reso noto il calendario completo degli ottavi di finale, che cominceranno il 5 dicembre con Lazio-Genoa e si concluderanno il 4 gennaio con Juventus-Salernitana. In mezzo ci sarà Napoli-Frosinone, programmata per martedì 19 dicembre alle ore 21, in diretta su Canale 5.

Coppa Italia, il calendario degli ottavi di finale

05/12/2023 Martedì 21.00 Lazio-Genoa Canale 5

06/12/2023 Mercoledì 21.00 Fiorentina-Parma Italia 1

19/12/2023 Martedì 21.00 Napoli-Frosinone Canale 5

20/12/2023 Mercoledì 21.00 Inter-Bologna Canale 5

02/01/2024 Martedì 21.00 Roma-Cremonese Canale 5

03/01/2024 Mercoledì18.00 Atalanta-Sassuolo Italia 1

03/01/2024 Mercoledì 21.00 Milan-Cagliari Canale 5

04/01/2024 Giovedì 21.00 Juventus-Salernitana Canale 5

