Corbo: “ADL sensibile solo al risparmio, fa di tutto per farsi odiare dai tifosi”

Non sono tenero con Spalletti, ma non me la sento di dargli colpe perché ha reagito in maniera brusca. I tifosi hanno avuto un atteggiamento ingiustificato contro l’allenatore che non ha colpe. Purtroppo De Laurentiis non sa scegliere in quale parte recitare in commedia: alle volte sembra un bullo negli atteggiamenti e dall’altra il signore della piazzetta di Capri.