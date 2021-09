Corbo: “Il Napoli ha sempre snobbato le competizioni europee, con Spalletti è tutto diverso”

L’occasione che cambia le carte in tavola: Spalletti tiene molto all’Europa League, ma prima di lui la competizione è stata sempre snobbata.

Secondo le pagine de La Repubblica, per molto tempo il Napoli ha cercato di inseguire un solo ed unico sogno: lo scudetto. Dopo essere riuscito a portarne due a casa, nel 1987 e nel 1990, negli anni successivi l’obiettivo è stato spesso sfiorato. Tuttavia è da prendere in considerazione un fattore importantissimo, ovvero, che i giocatori impiegano tutte le loro energie per un solo obiettivo. Dunque il Napoli, per questo motivo, ha sempre snobbato le coppe europee, o almeno l’impressione è stata quella. Con Spalletti la situazione, però, sembra essere totalmente cambiata.

Antonio Corbo fa un’analisi in merito agli ultimi anni del Napoli: “Il Napoli gioca stasera una partita che ha già vinto. Con se stesso. Con il suo acerbo provincialismo. Si convinse, e molti tifosi lo seguirono, che fuggendo dalle coppe europee poteva rivincere lo scudetto. Ci cascò il Napoli con Mazzarri, sempre arroccato nelle sue diffidenze. Divise la squadra in due scompartimenti. Come fosse un treno. I titolarissimi in prima classe, gli altri sperduti in una sala di attesa al buio“.