Corbo: “Meret è il futuro, Insigne doveva uscire prima”

Corbo parla di Insigne e Meret

Attraverso un suo editoriale pubblicato su La Repubblica, Antonio Corbo parla sia di Meret che di Lorenzo Insigne. Ecco quanto riportato:

“Ospina sabato sbagliava i rinvii. Giocare con i piedi non è più un merito per lui. Meret è il futuro. Gattuso deve pensarci. Insigne? Dopo il rigore segnato, sarebbe stato meglio tirarlo fuori. Ma Gattuso ha preferito valutare altri per Barcellona. Politano, per esempio. Che prevale su Lozano, per l’eventuale sostituzione di Insigne”.

