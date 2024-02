Corbo su Calzona: “Tecnico senza complessi. I cambi rianimano il Napoli”

Corbo su Calzona e il Napoli visto ieri contro il Barcellona

Antonio Corbo nel suo editoriale per Repubblica ha analizzato la partita fatta ieri dal Napoli sotto la direzione del neo tecnico Calzona.

Corbo:

“I cambi rianimano il Napoli, ne accelerano i ritmi, gli danno forza e autostima. Rivelando una condizione sufficiente per sperare nella serata e nella stagione.

Anche Osimhen accompagna la squadra nella vibrante reazione, il bomber non ha perso memoria e tempismo in Africa, il gol è il suo mestiere e se ne ricorda in tempo. Anche senza di lui, uscito dopo il pari, tutto il Napoli conferma con Lindstrom e il combattivo Simeone le luci che sembravano essersi spente. Ci voleva il terzo per ridare un tecnico senza complessi ad una panchina due volte violata”.

