la Repubblica – Corbo: “Osimhen? Più che per i gol, lo ricorderemo per gli incontri-scontri”

Il giornalista Antonio Corbo, nel suo editoriale per il quotidiano, ha parlato di Victor Osimhen: “La sua vendita si conferma come evento necessario anche per il club. Sarebbe altrimenti troppo oneroso confermarlo per il maxi-ingaggio che ottenne a fine dicembre dopo una trattativa infinita. Più che gol, vittorie e prodezze si ricordano gli incontri-scontri dal ritiro di Rivisondoli a Natale su rinnovo e clausola per l’addio. Ci sì è messa poi la Coppa d’Africa. Un anno nero per il club ed il suo bomber”.

Fonte foto in evidenza — (da Football Pictures) Flickr.com —

Nasce il canale WHATSAPP di ForzAzzurri – La voce dei tifosi del Napoli

CLICCA SULL’ICONA E ISCRIVITI

PER LEGGERE TUTTE LE NOTIZIE SUL NAPOLI CLICCA QUI

Le parole di Calzona dopo il pareggio tra Udinese e Napoli

Udinese-Napoli, Cajuste: “Siamo tristi, i nostri tifosi sono unici”

CONTENUTI EXTRA FIRST RADIO WEB

Fedez, nella nuova casa c’è un regalo speciale per i figli. Mentre Chiara Ferragni svende i suoi capi