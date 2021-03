Corbo: Un dirigente rende impossibile il ritorno di Benitez al Napoli

Antonio Corbo su La Repubblica: Il ritorno di Rafa Benitez a Napoli è improbabile a causa della presenza di un dirigente di rilevante importanza.

Rafa Benitez sempre più lontano da un ipotetico ritorno nella squadra partenopea.

Rafa Benitez e il ritorno al Napoli resta un’improbabile realtà a causa della presenza di Andrea Chiavelli. Secondo Corbo un eventuale ritorno dello spagnolo è da escludere, perché quest’ultimo non gode in maniera particolare della presenza di Chiavelli, dirigente molto importante per la società.

Le voci del ritorno di Benitez erano piuttosto diffuse dopo la sconfitta con il Verona, ma si sono affievolite in poche settimane.

