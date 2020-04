Coronavirus, Azzolina: “Non riapriremo le scuole”

“Riaprire le scuole a maggio? Il governo a giorni prenderà una decisione. Ma con l’attuale situazione sanitaria ogni giorno che passa allontana la possibilità di riaprire a maggio. Solo ieri ci sono stati altri 525 morti. Non cancelliamo gli sforzi fatti finora. Significherebbe far muovere ogni giorno oltre 8 milioni di studenti”. Così la ministra dell’Istruzione, Lucia Azzolina, in un’intervista al Corriere della Sera, descrive i prossimi passi del suo dicastero in merito alla situazione scuola nel nostro Paese. Gli studenti comunque per l’estate non saranno ancora tra i banchi: “Significherebbe non riconoscere il lavoro di queste settimane. E l’Italia ha già uno dei calendari più lunghi d’Europa” dice.

