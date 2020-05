Coronavirus, dati record dal Viminale. Sanzionate 1.261 persone nel weekend

Sale il numero delle persone sanzionate

Nel fine settimana, è tornato a salire il numero di cittadini sanzionati amministrativamente per non aver rispettato le misure in vigore per contrastare il contagio da coronavirius. Dal Viminale, fanno sapere che in questo weekend 1.261 persone hanno subito sanzioni. I controlli delle forze dell’ordine, hanno riguardato 120.420 persone e 30.221 tra attività ed esercizi commerciali. 32 esercenti hanno subito delle sanzioni amministrative, mentre in 4 hanno ricevuto il provvedimento di chiusura dell’attività.

