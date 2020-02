Coronavirus e sport, tanti eventi già cancellati in Italia. A rischio ache la Serie A?

I tanti rinvii nello sport in generale e nel calcio lombardo in particolare pongono a rischio anche qualche gara di Lega Pro e di Serie A in programma nel fine settimana, mentre parrebbe essere a riparo da ipotesi di rinvio la Serie B, che non vede lombarde giocare in casa. Qualche punto interrogativo domani potrebbe nascere circa Atalanta-Sassuolo ed Inter-Sampdoria, in programma domenica 23, la prima alle ore 15.00, la seconda alle ore 20.45.

In Lega Pro appare a rischio Piacenza-Samb, con la società di casa che ha sospeso gli allenamenti del settore giovanile, mentre nel calcio regionale della Lombardia, ad oggi sono oltre 40 le gare rinviate, ma altre potrebbero essere posticipate domani entro le ore 12.00.

Per quanto concerne il volley stop in Serie B maschile, nelle gare delle province di Lodi e Cremona, e nella B1 e B2 femminile, mentre nel basket anche in questo caso è la società di Piacenza ad aver decretato lo stop agli allenamenti delle giovanili. Domani però, anche in questo caso, ci sarà tempo per disporre ulteriori rinvii.

roberto.santangelo@oasport.it

Foto: Sergio Monti Photography shutterstock