Coronavirus, i balneari: in spiaggia con mascherine e metà degli ombrelloni

Coronavirus – Avremo una situazione difficile sulle spiagge, ma si potrà andare al mare

Al mare si andrà, ma “in sicurezza”. Che significa: «Distanziamento sociale, uso delle mascherine, igiene delle mani». Così, secondo gli esperti si potrà tornare in spiaggia questa estate, nonostante il coronavirus, così come detto lunedì dalla sottosegretaria ai Beni culturali Lorenza Bonaccorsi («Stiamo lavorando per far sì che si possa andare al mare questa estate»). Secondo l’epidemiologo Pier Luigi Lo Palco, senza turisti stranieri «e con un turismo solo locale le spiagge saranno gestibili: l’importante è mantenere le distanza ed evitare gli assembramenti, fare attenzione nei luoghi d’incontro, come nei bar, immaginando ingressi scaglionati». Nella speranza che con il caldo il virus si attenui, «in genere – dice l’epidemiologo – l’estate rallenta la corsa dei virus perché si vive all’aperto».