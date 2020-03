Coronavirus: i Los Angeles Lakers completano la quarantena, guariti i due giocatori risultati positivi

L’intero roster dei Los Angeles Lakers ha completato definitivamente il periodo di quarantena in seguito alla positività al Covid-19 accusata da due giocatori. La franchigia non aveva voluto far sapere l’identità dei due cestisti contagiati, imponendo però a tutti i giocatori un isolamento domestico di due settimane. Tutti i membri della squadra di coach Frank Vogel stanno bene e non presentano nessun sintomo, perciò lo staff medico californiano ha concesso loro di terminare la quarantena.

Foto: Lapresse