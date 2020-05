Coronavirus, i numeri della pandemia mondiale: 5.813.997 contagiati

Circa tre mesi fa il Coronavirus ha sconvolto le vite di tutto il mondo. Il Covid-19 è entrato senza preavviso nella nostra quotidianità togliendocela in un certo verso. Adesso, quantomeno in Italia, la situazione sta migliorando giorno dopo giorno ma in altri paesi è ancora dura la lotta contro il virus.

I casi confermati di coronavirus nel mondo sono 5.813.997 secondo i dati aggiornati della Johns Hopkins University. Al primo posto della triste classifica dei Paesi più colpiti gli Stati Uniti, con 1.721.750 casi. Le vittime in tutto il mondo sono 360.397, di cui 101.617 negli Stati Uniti.